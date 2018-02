Podcast #DeDag: Holleeder trekt toeristen, maar zaak is 'taaie kost'

De officier van justitie wil dat het beeld van de topcrimineel bijgesteld wordt. "Het is geen knuffelcrimineel, maar een afperser en naar het oordeel van het Openbaar Ministerie een moordenaar." Volgens Holleeder zelf bestaat er juist het beeld dat hij "een monster" is, terwijl hij naar eigen zeggen "een familiemens" is.

Taaie kost

Volgens Van der Wiel is het Holleeders tactiek om sympathiek en benaderbaar over te komen. "Als toeschouwer denk je: het is een amicale en joviale man, maar we moeten niet de feiten vergeten waarvoor hij verdacht staat."

De rechtbank gaat grotendeels mee in zijn charmeoffensief. "Maar dat is ook wel het doel van de rechter," vertelt Van der Wiel. "Zo wordt de verdachte op zijn gemak gesteld zodat hij gaat praten."

Los van de anekdotes over de Amsterdamse onderwereld is het proces soms taaie kost, dat bovendien nog maanden gaat duren. "De dagjesmensen zijn vaak snel weer weg, want die juridische taal is maar moeilijk te begrijpen." Van der Wiel zelf zit de zaak wel volledig uit en houdt voor de NOS de zaak in de gaten.