Consumentenbond sleept providers voor de rechter om 'gratis' telefoons

De Consumentenbond sleept de vier grote Nederlandse telecomproviders voor de rechter. Ze weigeren klanten te compenseren voor te veel betaalde abonnementskosten voor 'gratis' telefoons.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat abonnementen met 'gratis' telefoons, waar klanten in de praktijk gewoon voor betaalden, in feite neerkwamen op een lening. Volgens juristen betekent dit dat contracten waarin de kosten van de 'gratis' telefoons niet werden gespecificeerd, ongeldig kunnen worden verklaard.

De Consumentenbond gaat de rechter nu vragen om dat te doen. "Het doel is uiteindelijk dat consumenten kunnen worden gecompenseerd voor het geld dat ze te veel hebben betaald", zegt woordvoerder Gerard Spierenburg van de organisatie.

Claims

Consumenten kunnen al langer op individuele basis rechtszaken beginnen tegen providers om geld terug te vorderen. No cure, no pay-bedrijfjes faciliteren dat soort rechtszaken. Er zijn nog geen uitspraken geweest; er lopen meerdere procedures.

De Consumentenbond wil in plaats van losse rechtszaken een collectieve compensatieregeling. De organisatie eist dat telefoonaanbieders de waarde van de 'gratis' telefoons terugbetalen, evenals de rente die over de lening is betaald.

VodafoneZiggo, T-Mobile, KPN en Tele2 zeggen dat een collectieve zaak in hun ogen geen zin heeft, omdat de individuele zaken van elkaar verschillen en dus niet als één zaak kunnen worden beoordeeld. Maar ze zijn wel bereid in gesprek te gaan met klanten over individuele compensatiemogelijkheden.

'Wat los je hier nou mee op?'

Hoogleraar Eddy Bauw, die zich onder meer verdiept in aansprakelijkheid, vraagt zich af hoe nuttig de zaak is. "Het is wel duidelijk hoe het juridisch zit, dat heeft de Hoge Raad uitvoerig uitgelegd", zegt Bauw. "Ik vraag me af wat je hier dan mee gaat oplossen. Het probleem is dat de afwikkeling op individueel niveau moet plaatsvinden en de providers er niets mee doen." Wat Bauw betreft is het nu aan instanties als de Autoriteit Consument en Markt om de providers daartoe aan te zetten.

Inmiddels bestaan abonnementen met zogenaamde gratis telefoons niet meer. Bij abonnementen moet duidelijk worden aangegeven wat er per maand wordt betaald voor de telefoon. Bovendien worden abonnementen met telefoons van een waarde van meer dan 250 euro geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR).