Londen: Moskou zat achter gijzelsoftware die bedrijven platlegde

De Britse regering zegt dat Rusland het computervirus heeft verspreid dat vorig jaar zomer in heel Europa bedrijven platlegde. De aanval begon in Oekraïne, later werden ook elders in Europa bedrijven getroffen. Rusland ontkent achter het virus te zitten.

In Nederland werden onder meer containerterminal APM in Rotterdam en pakketbezorger TNT gedupeerd. APM moest sluiten en kon pas na negen dagen weer open. De schade werd op miljoenen euro's geschat.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het virus van het Russische leger afkomstig was. Het doel was chaos veroorzaken in Oekraïne, in de energie- en financiële sector en bij de overheid.

Door slordigheden in de software verspreidde het zich verder, waardoor ook andere Europese landen werden getroffen, waaronder Rusland.