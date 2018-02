Miljoen handtekeningen voor petitie 'oude' Snapchat

Er is behoorlijk wat onvrede onder Snapchat-gebruikers over het nieuwe ontwerp. De app kreeg begin dit jaar een grote update die berichten van mediabedrijven scheidt van vrienden. Volgens moederbedrijf Snap is deze verandering belangrijk om op de lange termijn te blijven groeien.

Maar niet iedereen is daar blij mee, de Australiër Nic Rumsey besloot daarom een petitie te starten om de oude app terug te brengen. Zijn oproep blijkt aan te slaan. Een maand nadat hij de petitie was gestart, hadden al één miljoen mensen aangegeven zijn oproep te steunen.

Lastiger te gebruiken

"Veel gebruikers vinden dat Snapchat, met het uitkomen van de nieuwste update, lastiger te gebruiken is", schrijft Rumsey op de petitie-pagina. "Er is veel irritatie en sommigen gebruiken nu een VPN-app of andere riskantere methodes om de oude versie terug te halen." Daarnaast stelt Rumsey dat veel nieuwe functies waardeloos zijn of de originele doelen van Snapchat teniet doen.

De ironie is dat Snapchat-topman Evan Spiegel juist wil dat het nieuwe ontwerp het gebruik van zijn socialemediaplatform makkelijker maakt. Dit omdat het bedrijf meer oudere gebruikers wil trekken, die vaak moeite hadden met het gebruik van de oude app. De grootste verandering in de app is dat de zogeheten verhalenpagina, waar een mix van berichten van vrienden, nieuwsorganisaties en merken te vinden was, is verdwenen.

Financiële gevolgen

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers in november erkende Spiegel al dat de verandering mogelijk negatieve gevolgen zou hebben. "De kans is groot dat de nieuwe versie van onze app gevolgen heeft voor onze inkomsten."

Toen de petitie op 800.000 handtekeningen stond, zei een woordvoerder van Snapchat tegen The Guardian dat ze geen plannen hebben om het ontwerp terug te draaien. "Het kan zijn dat mensen er even aan moeten wennen, maar we hopen dat onze gebruikers er uiteindelijk tevreden mee zijn."