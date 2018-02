OM vervolgt Rutte niet wegens discriminatie na aangifte Wilders

Mensen komen voor dit soort regelingen in aanmerking op basis van hun juridische status, namelijk het al of niet hebben van het Nederlandse staatsburgerschap. Daarom is het volgens het OM niet strafbaar.

Zelfs als er wel sprake was van discriminatie, zou het OM niet overgaan tot vervolging. Het zou dan gaan om een ambtsmisdrijf van de premier. In zo'n zaak is het OM niet bevoegd, want bij ambtsmisdrijven door leden van het kabinet is het de procureur-generaal bij de Hoge Raad die vervolging instelt.

Artikel 12-procedure

Wilders noemt het onbegrijpelijk en laf dat het OM Rutte niet vervolgt. Hij zegt te gaan kijken of het zinvol is om beroep in te stellen tegen het besluit via een zogeheten artikel 12-procedure. Daarmee kan het OM door de rechter gedwongen worden vervolging in te stellen.

Maar volgens het Openbaar Ministerie is dat in dit geval zinloos, omdat het OM niet bevoegd is om kabinetsleden te vervolgen voor een ambtsmisdrijf.