CPB: meeste eenverdieners betalen steeds meer belasting

Mensen die in hun eentje voor het inkomen binnen een gezin of stel zorgen, betalen steeds vaker relatief meer belasting dan tweeverdieners. Het Centraal Planbureau (CPB), dat de belastingdruk van een- en tweeverdieners in kaart bracht, voorspelt dat dit in de toekomst voor alle eenverdieners gaat gelden.

De belastingdruk voor eenverdieners neemt toe door maatregelen van de overheid die ervoor moeten zorgen dat meer vrouwen gaan werken. Tweeverdieners krijgen sinds 2005 juist steeds meer belastingvoordelen, zoals de combinatiekorting, terwijl belastingvoordelen voor eenverdieners zijn afgebouwd. Het CPB heeft alleen gekeken naar koppels.

50.000 euro

Zo betaalt in 2017 bijvoorbeeld een eenverdiener met een jaarsalaris van 50.000 euro gemiddeld 31 procent belasting, terwijl tweeverdieners 26 procent belasting betaalden over hun gezamenlijke inkomen. Een verschil van vijf procentpunten. Dit trekt in de toekomst verder scheef.