Wekdienst 15/2: Schietpartij Florida en Chinees Nieuwjaar

En dan nog dit:

Musicalacteur Tommie Christiaan speelt dit jaar de rol van Jezus in de achtste editie van The Passion, de muzikale tv-show over de laatste uren van Jezus' leven. Glennis Grace is Maria en zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower spelen de discipelen Judas en Petrus.

Dit jaar staat The Passion in het teken van het thema 'Ik zie jou'. Het verhaal gaat over omzien naar elkaar in een dichtbevolkte stad waar mensen naast elkaar, maar soms ook langs elkaar heen leven. Het programma komt op Witte Donderdag (29 maart) live vanuit de Bijlmer in Amsterdam. Het wordt uitgezonden op NPO 1 en NPO Radio 2.

Dit was The Passion in 2017, die plaatsvond in Leeuwarden: