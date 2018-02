Steeds minder kinderen sterven door kanker

Er sterven steeds minder kinderen door kanker. Dat meldt het CBS. Begin jaren 70 overleden nog 200 kinderen per jaar aan kanker, maar dat waren er in 2016 iets meer dan zestig.

Vooral het aantal doden als gevolg van leukemie daalt hard. In veertig jaar tijd daalde het aantal sterfgevallen van circa honderd per jaar naar minder dan twintig.

Volgens KWF Kankerbestrijding komt dat doordat er steeds meer bekend is over leukemie. Zo weten dokters inmiddels dat er veertig verschillende vormen van leukemie zijn, wat helpt bij de behandeling. Ook is stamceltransplantatie in opkomst en komen er nieuwe medicijnen.

Ondanks de daling is kanker nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen: drie op de tien kinderen die overlijden, overlijden aan kanker. Vooral hersentumoren eisen veel slachtoffers.