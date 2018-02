Tommie Christiaan en Glennis Grace in The Passion

Jezus wordt in The Passion van dit jaar gespeeld door musicalacteur Tommie Christiaan. Zangeres Glennis Grace is Maria in de muzikale tv-show over de laatste uren van Jezus' leven. The Passion wordt op Witte Donderdag (29 maart) rechtstreeks uitgezonden.

Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower spelen de discipelen Judas en Petrus. Presentator Bert van Leeuwen doet verslag van de processie.

Bucketlist

Tommie Christiaan zei in Jinek het een grote eer te vinden dat hij is gevraagd. "The Passion is wel een ding dat al erg lang op mijn bucketlist stond. Dat je er aan mee mag doen is supergaaf."

Glennis Grace was juist verbaasd dat de programmamakers bij haar uitkwamen voor de rol van Maria: "Toen ze mij vroegen moest ik heel erg hard lachen. Ik denk: Ik als Maria? Why? Waarom willen jullie dat?" Toch is ze inmiddels enthousiast: "Ik mag heel uiteenlopende nummers zingen. Dat is wel heel fijn."

Langs elkaar leven

De achtste editie van The Passion staat in het teken van het thema 'Ik zie jou'. Het verhaal gaat over omzien naar elkaar in een dichtbevolkte stad waar mensen naast elkaar, maar soms ook langs elkaar heen leven.

Het programma komt dit jaar live vanuit de Bijlmer in Amsterdam. Het wordt uitgezonden op NPO 1 en NPO Radio 2.