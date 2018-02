Rotterdammers kunnen kiezen: meer dure of meer goedkope huizen?

"Er is een groot tekort aan eengezinswoningen voor jonge starters. Er zijn mensen gedesillusioneerd afgehaakt. Deze jonge mensen gaan naar andere gemeenten. Een andere groep die in de verdrukking komt zijn late vijftigers, begin zestigers. Zij willen vaak verhuizen naar betaalbare appartementen in complexen met een lift, maar ook daar is een tekort aan", aldus Wilbrenninck.

Buurgemeenten

De vlucht van jonge gezinnen uit de stad is de politiek al jaren een doorn in het oog. Bijna 30 procent van de jonge gezinnen verlaat Rotterdam omdat er geen geschikte woning is en belandt in omliggende gemeenten als Lansingerland en Barendrecht. Om dit te doorbreken, wil Leefbaar Rotterdam-wethouder Robert Simons vooral duurdere huizen bouwen.

Het zijn Amsterdamse taferelen in Rotterdam, stelt Simons. "De woningmarkt is overspannen en dat is alleen op te lossen door meer te bouwen, vooral in het midden- en hogere segment. Dan hoeven mensen, als het iets beter met hen gaat, niet naar de buurgemeenten te verhuizen." Tienduizenden goedkope huurwoningen gaan de komende jaren onder de sloophamer om plaats te maken voor nieuwbouw, staat in de vorig jaar vastgestelde Woonvisie.