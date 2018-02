Drietal probeert bij Amerikaanse inlichtingendienst binnen te dringen

Drie mannen hebben vanmorgen in de buurt van Washington geprobeerd in een SUV het terrein op te rijden van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA.

Volgens de FBI is er geen reden om aan terrorisme te denken, maar een woordvoerder wil niet zeggen of er in de auto wapens zijn gevonden.

De auto reed tot aan de gesloten poort van Fort Meade in Maryland. De bewaking opende het vuur. Een van de drie inzittenden zou gewond zijn geraakt toen de auto tegen een betonnen obstakel tot stilstand kwam en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een medewerker van de NSA en een burger zouden gewond zijn geraakt; geen van hen verkeert in levensgevaar.

De NSA is een van de belangrijkste spionagebureaus van de Amerikaanse overheid. Het hoofdkwartier in Fort Meade richt zich op technologische hulpmiddelen, zoals het monitoren van internetverkeer.

Na een feest

Wat de drie wilden, is niet duidelijk. Fort Meade ligt vlak bij een grote snelweg in Washington en volgens Amerikaanse media nemen automobilisten af en toe per ongeluk de afslag die naar de toegangspoort leidt. In 2015 doodden agenten een inzittende van een auto die weigerde te stoppen. De inzittenden bleken van een feest te komen en onder invloed een verkeerde afslag te hebben genomen.