Koningshuis gedenkt Lubbers als moedig en invoelend mens

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix hebben gereageerd op het overlijden van oud-premier Ruud Lubbers. "Wij gedenken Ruud Lubbers als een groot staatsman met een indrukwekkend verantwoordelijkheidsgevoel."

Het koningshuis staat stil bij het economisch en sociaal herstel waar Lubbers zich twaalf jaar als premier voor heeft ingezet. "Latere generaties konden daarop voortbouwen. Wij gedenken hem ook als een moedig en invoelend mens. Zijn familie wensen wij kracht toe in deze moeilijke dagen", zeggen de leden van het Koninklijk Huis in een reactie.

Het is bekend dat Lubbers een goede band had met koningin Beatrix. Twaalf jaar lang sprak hij iedere maandag met de koningin de actualiteit door bij een kopje thee.

'Ene Máxima'

In 2013 vertelde hij in Nieuwsuur uitgebreid over hun band, toen Beatrix haar abdicatie aankondigde. In het gesprek ging het onder meer over het feit dat Beatrix altijd erg kritisch was over de vriendinnen van Willem-Alexander.

"Ik zei toen tegen haar: nu komt ene Máxima, mag ik een advies geven: wees nou eens aardig. Alexander houdt kennelijk van haar, als het niets blijkt te zijn, dan komt dat later wel. Ik gaf haar het krachtig advies: feliciteer je zoon dat hij zo'n lieve vriendin heeft gevonden."