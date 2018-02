Lokale VVD-afdelingen dragen 'lusten en lasten van landelijke partij'

De lijsttrekker van de VVD in Kapelle, Jon Herselman, is kritischer. "Ik vind de leugen van Zijlstra ontzettend ongelukkig. Dat mogen wij straks in gemeenteraadscampagnes weer uitleggen." Herselman heeft het voordeel dat hij al meer dan twintig jaar actief is in een kleine gemeente.

"Hier weten de mensen wie ik ben", vertelt hij. "Ook al ben ik van dezelfde partij als Zijlstra, dat projecteren ze niet op mij. Mensen denken niet dat ik hetzelfde doe, omdat Halbe dat gedaan heeft."

Volgens Bas Brekelmans, lijsttrekker van de VVD Teylingen, is het ergste aan het voorval dat Zijlstra de leugen zo lang heeft voortgezet. "Het imago van politici wordt hiermee beschadigd."

Naamsverandering

Dit weekend bleek dat zeker elf lokale PvdA-afdelingen denken bij de komende verkiezingen beter te kunnen meedoen onder een andere naam. De naam van de partij zou kiezers wegjagen.

Politicoloog Floris Vermeulen, hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, denkt dat zulke overwegingen ook spelen bij andere partijen zoals de VVD. "We weten dat de nationale politiek ontzettend belangrijk is voor de lokale politiek. Lokale politici zullen daarom proberen het verschil tussen lokaal en nationaal te benadrukken." Wel denkt Vermeulen dat het effect bij de PvdA groter is dan bij de VVD, "want de PvdA heeft landelijk zo veel verloren."

Vlieland

Op Vlieland werd de keuze om verder te gaan onder een andere naam vorig jaar al gemaakt. De VVD veranderde daar in Nieuw Liberaal Vlieland (NLV). Jan Roelof Witting is lid van die partij en ziet het incident met Zijlstra als een bevestiging van de juistheid van die keuze.

"We zien als partij geen toegevoegde waarde meer van aangesloten zijn bij de VVD", vertelt hij. "Door wat er gisteren is gebeurd, voel ik alleen maar meer rugdekking voor onze beslissing om onze naam te veranderen", zegt hij. "Als je in de regering zit, word je overal op afgerekend. En wij worden daar in de gemeenschap op aangesproken."