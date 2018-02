Carnaval voorbij? Praalwagen in de verkoop

Volgens Gouman worden de praalwagens meestal gekocht door verenigingen die zelf geen wagens bouwen. En dat verloopt tot nu toe zonder problemen. Gouman: "Volgende week komen er twee groepen kijken, en negen van de tien keer is hij dan verkocht."

De Venfluiters uit Manderveen hadden minder succes. In 2017 raakten ze hun wagen met bijenthema niet kwijt. "Ik begrijp niet goed waarom, want het is een hele mooie, kleurrijke wagen", vertelt voorzitter Jelle Hendriks.

De vereniging reed dit jaar voor de tweede keer met de wagen. Hendriks is ervan overtuigd dat de praalwagen dit jaar wel wordt verkocht: "Daar ben ik niet bang voor. Hij heeft drie keer de eerste prijs gewonnen, ondanks de vele concurrentie."