De Telegraaf mocht advocaat Holleeder geen 'postbode van de penoze' noemen

De Telegraaf Media Groep moet publicaties in Metro en De Telegraaf rectificeren waarin Holleeders advocaat Stijn Franken "postbode van penoze" wordt genoemd. Die bewering is volgens de rechtbank in Amsterdam onvoldoende onderbouwd.

In het artikel uit februari 2017 wordt beweerd dat Holleeder vanuit de zwaarbewaakte gevangenis in Vught via zijn advocaat contact onderhield met de buitenwereld en dat Franken geheime brieven aan Holleeder de gevangenis in smokkelde. Ook wordt gesuggereerd dat hij post naar buiten smokkelde

Bovendien wordt in het artikel de suggestie gewekt, dat de boodschappen die de gevangenis uit werden gesmokkeld te maken hadden met pogingen van Holleeder om vanuit de extra beveiligde inrichting zijn zussen Astrid en Sonja en journalist Peter R. de Vries om het leven te laten brengen.

Onrechtmatig

Ook de bewering in het artikel dat Justitie razend was over het gedrag van Franken is onrechtmatig, oordeelt de rechtbank. De rechtbank vindt dat beschuldigingen over een advocaat, ook nog eens ten dele gebaseerd op anonieme bronnen, aan extra hoge eisen moeten voldoen.

De journalist en TMG als uitgeefster van De Telegraaf en Metro worden ook veroordeeld tot betaling van een immateriƫle schadevergoeding van 10.000 euro. De advocaat kan ook materiƫle schade claimen; dat bedrag is niet vastgesteld.