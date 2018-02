Drie jaar cel voor sm-penningmeester die kerkgeld verduisterde

Richard B. moet drie jaar de cel in voor verduistering en voor betaalde seks met twee meisjes en seksuele mishandeling van twee vrouwen. De 46-jarige Hagenaar betaalde zijn sm-afspraken met de ruim 400.000 euro die hij verduisterde uit de kas van een gereformeerde kerk in zijn woonplaats.

Bovenop de drie jaar cel krijgt B. een jaar voorwaardelijk en moet hij zich verplicht laten behandelen voor zijn stoornissen, maar hij krijgt geen tbs. De straf van de rechtbank in Den Haag is lager dan de vijf jaar cel met tbs, die het OM had geƫist.

Het geld bestond voor een groot deel uit particuliere donaties aan de kerk. B. betaalde daarmee de seksafspraken met twee minderjarigen, van wie hij wist dat ze nog niet volwassen waren. De twee vrouwen, waar hij een sm-relatie mee had, heeft hij volgens de rechtbank in ernstige mate mishandeld. In een geval gebeurde dat gedurende lange tijd.

"Hij maakte op grove wijze inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van zijn slachtoffers", schrijft de rechtbank in een verklaring.