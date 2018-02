Duits energiebedrijf EWE gaat minder Gronings gas afnemen

Het Duitse energiebedrijf EWE gaat minder gas uit Groningen afnemen. Het bedrijf zal de komende twee jaar de afname met in totaal 1,7 miljard kuub verminderen. In 2027 wil het bedrijf helemaal geen gas meer uit Groningen.

De vermindering is het eerste succes van minister Wiebes sinds hij beloofde de gasproductie in Groningen te verminderen. Wiebes maakte twee weken geleden bekend het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op te volgen om zo snel mogelijk de gaswinning te verlagen tot 12 miljard kuub per jaar. Dat is bijna een halvering.

Volgens Wiebes is EWE het eerste bedrijf dat gereageerd heeft op het verzoek van Nederland aan buitenlandse afnemers om de afname te verminderen. "Ook met afnemers uit andere landen zijn we intensief in gesprek om de afname terug te schroeven", zei Wiebes.

Sinds 1962 gebruikt EWE Gronings gas. Daarmee voorziet het zo'n 2 miljoen huishoudens in het noorden van Duitsland van gas. Het bedrijf ziet het als zijn plicht een bijdrage te leveren "aan de veiligheid van alle mensen in deze regio".

20 miljoen

De afbouw van de afname zal EWE naar schatting zo'n 20 miljoen euro kosten. De eerste twee jaar zal het bedrijf het laagcalorische gas dat uit Groningen komt gaan mengen met hoogcalorisch gas, dat in Duitsland gewonnen wordt.

Ook moeten alle apparaten (zoals cv-ketels) in Duitsland die nu gebruikmaken van laagcalorisch gas, geschikt gemaakt worden voor hoogcalorisch gas. EWE verwacht daar zeker tot 2027 voor nodig te hebben.

Wie die 20 miljoen gaat betalen, is nog niet duidelijk. EWE gaat aan de Duitse overheid vragen of er geld beschikbaar is. Minister Wiebes heeft geen toezeggingen gedaan over een Nederlandse bijdrage.

Veiligheid

Het SodM adviseerde de gaswinning te verlagen vanwege de veiligheid van de Groningers. Zolang er gas wordt gewonnen, blijft de spanning in de grond zich opbouwen. Daardoor doen zich geregeld aardbevingen voor.

Dit jaar wordt zo'n 21,6 miljard kuub gas gewonnen in Groningen. In het regeerakkoord staat dat de productie wordt verlaagd naar 20,1 miljard. In 2012 adviseerde het SodM ook al de winning terug te brengen tot 12 miljard kuub.