30 jaar cel en tbs voor dubbele moord in Arnhems hotelpand

Een ontsnapte tbs'er die vorig jaar in Arnhem twee mensen doodstak is veroordeeld tot 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De 48-jarige René de L. uit Almere keerde vorig jaar maart niet terug naar de tbs-kliniek waar hij werd behandeld. Hij kampte al jaren met gewelddadige fantasieën die hij verborgen hield voor zijn behandelaars.

Tijdens zijn ontsnapping bracht hij deze fantasieën tot werkelijkheid. In een verlaten hotelpand in Arnhem bracht hij de eigenaar van het pand en een 73-jarige vrouw om het leven met meerdere messteken. Later verklaarde hij dat de slachtoffers zich op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevonden.

30 jaar of levenslang?

De rechtbank acht bewezen dat de man de slachtoffers met voorbedachten rade doodstak en veroordeelde hem daarom tot moord. Op moord staat een maximumstraf van 30 jaar of levenslang.

De rechtbank wil net als de officier van Justitie niet dat de man ooit weer zonder behandeling op vrije voeten kan komen. Omdat de kans bestaat dat de man bij levenslang zonder behandeling door een toetsingscommissie na 25 jaar wordt vrijgelaten koos de rechter voor een straf van 30 jaar in combinatie met tbs.