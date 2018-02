Verdachte van schietpartij De Clercqstraat A'dam aangehouden

De politie heeft een man (33) aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een schietpartij op de De Clercqstraat in Amsterdam. Hij is op 19 januari aangehouden in zijn cel.

De verdachte zat al sinds 2 juni 2017 vast in voorlopige hechtenis, omdat hij ook verdacht wordt van de voorbereiding van een liquidatie in Almere.

Op 13 mei 2015 schoten twee schutters meerdere keren in de De Clercqstraat. Hierbij kwam een onschuldige voorbijganger om het leven. De kogels raakten verder een voorbijrijdende tram, een geparkeerde auto, een supermarkt en twee bankgebouwen.

Tijdens de schietpartij werden de schutters zelf beschoten vanuit een waterpijpcafé. Een van hen raakte daarbij gewond. Een kogel doorboorde zijn lichaam en kwam terecht in de deurpost van een café.

Dna-materiaal dat op die kogel werd gevonden, kwam overeen met dat van de man die verdacht werd van het voorbereiden van de liquidatie in Almere. Het OM wil daarom dat beide zaken samen worden behandeld.

De tweede verdachte voor de schietpartij in de De Clercqstraat is nog niet aangehouden.