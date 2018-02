PVV'er die moskee 'liefst ziet afbranden' niet vervolgd

De uitspraak van de Utrechtse PVV-lijsttrekker Henk van Deún dat hij "bij wijze van spreken de ULU-moskee het liefst ziet afbranden" is niet strafbaar.

Dat zegt de discriminatieofficier van het Openbaar Ministerie. Van Deún zei in januari bij stadsradio Bingo FM dat hij tegen moskeeën in dit land is. "Wij erkennen de islam niet als godsdienst. Het is een ideologie, net als nazisme."

Van Deún reageerde op een opmerking van DENK-lijsttrekker Mahmut Sungur. Die zei in de inzending te hopen dat de ULU-moskee een gebouw wordt waar Utrechters met trots naar kijken, te vergelijken met de Domtoren. Op de vraag van de presentator of de moskee ooit het symbool van Utrecht kan worden, zei Deún: "Nee, we hebben liever dat hij afbrandt, bij wijze van spreken."

Aangifte

De uitspraken waren voor de Utrechtse ULU-moskee reden om aangifte te doen van discriminatie.

Het Openbaar Ministerie heeft de uitspraken getoetst en concludeert dat Van Deún zich niet schuldig heeft gemaakt aan overtreding van één van de discriminatie-artikelen in het Wetboek van Strafrecht.

Volgens de wet is er sprake van discriminatie als een uitlating betrekking heeft op een groep mensen wegens (onder meer) hun ras of godsdienst. Kwetsende uitlatingen over een godsdienst zijn niet strafbaar.

Kwetsend

Voor aanhangers van een godsdienst kunnen uitlatingen grievend zijn, erkent het OM, maar het betekent niet dat de uitlatingen betrekking hebben op de aanhangers zelf. "Dat maakt de uitlatingen van de PVV'er, hoe kwetsend of schokkend ook, in de zin van de wet niet strafbaar."

Evenmin is er sprake van opruiïng aangezien de PVV'er niet oproept tot het plegen van strafbare feiten, schrijft RTV Utrecht.

Op Twitter schreef Van Deún een paar uur na de radiouitzending: "Vanavond ophef over een wat onhandige woordkeuze van mij, maar wij willen moskeeën ook in Utrecht sluiten en natuurlijk niet dat ze afbranden. Geweld kan en mag nooit."