Intiem in het verpleeghuis: 'Niemand kan tippen aan mijn Michel'

Er ligt een roos in de kamer van meneer Lachmann (82). "Die kreeg ik van hem, voor valentijn", zegt zijn vrouw. Ze legt haar hand op de schouder van haar man. "Ik kan niet van hem afblijven".

Iedere dag bezoekt Anneke Scheeres (73) haar man Michel, die in een verpleeghuis ligt. Ze vindt het lastig dat zij en haar man niet meer onder één dak wonen. Intimiteit is dan lastig, zegt ze. "Het is hard om dit mee te maken, dat je elkaar niet meer dichtbij hebt. Het doet pijn in je hele lichaam".

Het is iets waar meer bewoners van verpleeghuizen en verzorgingshuizen mee te maken hebben. Een op de zeven ondervraagde bewoners mist romantisch of seksueel contact, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag in een rapport.

Anneke en Michel slapen zo nu en dan wel in een tweepersoonsbed in het verpleeghuis. "Het is echt één bed, de intimiteit spat er dan meteen van af".

Beiden hebben ook nog steeds behoefte aan vrijen. "Ja, uiteraard, uiteraard", zegt mevrouw Scheeres, al lukt het lichamelijk gezien niet meer zo goed. "Ik heb de indruk dat jij dat gemakkelijker hebt geaccepteerd dan ik", zegt ze tegen haar man. "Maar ik blijf hem trouw, echt. Niemand kan tippen aan mijn Michel".

