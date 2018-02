Motorclublid trekt zich terug van lijst PVV Pekela

Motorclublid Jan Wekema van de PVV in Pekela heeft zich teruggetrokken als kandidaat-raadslid voor de gemeenteraad. Dat staat in een persbericht van de partij en bevestigt hij telefonisch.

Vanochtend werd bekend dat Wekema aspirant-lid is van de omstreden motorclub Black Sheep MC. Leden van die club hebben nauwe banden met de Hells Angels.

'Jammer'

Hij stond op een verkiesbare plaats. Wekema betreurt het dat zijn aspirant-lidmaatschap bij de club tot negatieve berichtgeving heeft geleid en dat hij daarmee de PVV heeft belast.

PVV-fractievoorzitter in de Provinciale Staten Ton van Kesteren noemt het "jammer" dat dit moet gebeuren. "Het is de PVV blijkbaar niet gegund," zegt hij tegen RTV Noord. Of hij daarmee iemand buiten de PVV schuldig acht aan het vertrek van Wekema, en wie dat dan zou zijn, blijft onduidelijk.

Black Sheep is een zogeheten outlawbikerclub in het midden en noorden van Nederland met afdelingen in Heerenveen, Delfzijl, Ede, Lelystad en Wolvega. Outlawbikerclubs zijn motorclubs die van nature niet veel op hebben met orde en gezag.