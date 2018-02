Leraren in de rij bij het stakingsloket hebben 'hart voor de zaak'

Een vrije Valentijnsdag voor veel kinderen in Groningen, Drenthe en Friesland. Een groot deel van de basisscholen in het noorden van Nederland is dicht omdat de leraren staken. Dat doen ze ondanks de deal die afgelopen vrijdag werd bereikt over de verlaging van werkdruk voor leraren.

"Dat is een mooi begin, maar we willen ook als persoon gewaardeerd worden. Dat mag nu ook wel eens", vertelt Maartje Bloemhof in het NOS Radio 1 journaal. Ze is directeur van OBS de Twa Fisken in Grou, en alle docenten van haar school staken. "We hebben met het hele team besloten ervoor te gaan."

De docenten worden gesteund door het PO-Front. Het samenwerkingsverband van bonden, schoolleiders en -bestuurders wil dat het kabinet nog eens 630 miljoen euro vrijmaakt voor hogere lonen. Daarmee willen ze onder meer de werkdruk verlagen en hopen ze dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs.