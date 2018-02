Ierland wil samen met Nederland onderhandelen over dure medicijnen

Ierland sluit zich aan bij een groep landen die samen onderhandelen over de prijs van medicijnen. Nederland, België, Luxemburg en Oostenrijk werken al samen en nu heeft de Ierse minister van Volksgezondheid gezegd dat hij ook wil meedoen.

Het idee achter de samenwerking is dat landen sterker staan in de gesprekken met farmaceutische bedrijven als ze de krachten bundelen. De vorige minister Schippers was een pleitbezorger van de gezamenlijke onderhandelingen en ook haar opvolger Bruins ziet veel voordelen.

Innovatie en uitwisseling

"Het is mooi nieuws dat Ierland wil toetreden. Zo zorgen we ervoor dat onze patiënten ook op lange termijn kunnen rekenen op toegang tot betaalbare, innovatieve geneesmiddelen", zegt Bruins. Hij benadrukt dat het niet alleen gaat over prijsonderhandelingen, maar ook over uitwisseling van informatie over zorgtechnologie.

Er is geregeld discussie over de prijs van medicijnen. Vorige week was bijvoorbeeld Spinraza in het nieuws, een middel tegen de zeldzame spierziekte SMA. Volgens het Zorginstituut is het medicijn veel te duur om in het basispakket te worden opgenomen. Bruins gaat samen met België onderhandelen om de prijs naar beneden te krijgen.

In oktober slaagde Schippers erin de kosten van het middel Orkambi tegen taaislijmziekte te drukken en na een aanvankelijke weigering kwam het toch in het basispakket. Ook daaraan gingen internationale onderhandelingen vooraf.