Openingsstunt super legt tramlijn Zoetermeer plat

Een openingsstunt van een supermarkt in Zoetermeer heeft er vanmorgen toe geleid dat een tramlijn een tijd eruit lag. De nieuwe winkel schoot slingers de lucht in; die kwamen door de wind bij station Buytenwegh in de bovenleiding terecht.

De HTM is drukdoende ze te verwijderen. Daarom moest de spanning van de leiding worden gehaald, schrijft Omroep West. Daardoor kon de tram ruim een uur het rondje Zoetermeer niet doen en moest de Randstadrail een andere route pakken. Inmiddels rijdt de tram wel weer, zij het met vertraging.