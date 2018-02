Nederlandse 'pornodanser' vrijgelaten in Cambodja

De Haarlemmer die in Cambodja gevangen zat vanwege "pornografisch dansen", is vrijgelaten. De 22-jarige man was een van de laatste drie toeristen die nog vastzaten, nadat de politie eind vorige maand een inval deed op een villafeest in toeristenbestemming Siem Reap. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat hij Cambodja heeft verlaten.

Op foto's van het feest is te zien dat bezoekers op elkaar liggen. In eerste instantie werden er tegen de 90 bezoekers opgepakt. Een groot deel van hen werd vrijwel meteen vrijgelaten, tien bezoekers werden langer gevangen gezet.

Maandag werden er al zeven arrestanten vrijgelaten, op voorwaarde dat ze Cambodja verlaten en niet meer terugkeren. De Nederlander moest samen met een Noor en een Brit blijven zitten. Zij werden door de politie verantwoordelijk gehouden voor de organisatie van het feest. Of de Haarlemmer nog verdachte is, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Een woordvoerder verwijst naar de advocaat van 22-jarige voor verder commentaar.