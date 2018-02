Wekdienst 14/2: stakende leraren en ministers NAVO-landen bijeen

Goedemorgen! Het is 14 februari, Valentijnsdag, dus wees een beetje lief voor elkaar. Het is ook de dag dat basisschoolleraren in Noord-Nederland staken en de ministers van Defensie van de NAVO vergaderen in Brussel, onder wie een boze Amerikaanse minister Mattis die wil dat Europa meer gaat betalen.

Het is vrij zonnig, met name in het oosten van het land. In het westen komen vanmiddag meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt 4 tot 6 graden bij een matige tot op de Wadden krachtige zuidelijke wind.