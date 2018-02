'Malaise basisonderwijs leidt juist tot meer aanmeldingen bij pabo's'

Bij de pabo's, de lerarenopleiding voor het basisonderwijs, hebben zich tot nu toe veel meer studenten gemeld dan vorig jaar. Dat meldt De Volkskrant op basis van cijfers van de hogescholen en een rondgang langs pabo's. Vooral de deeltijdopleidingen, waarmee studenten versneld kunnen afstuderen, zijn in trek.

Volgens de krant heeft dat te maken met het lerarentekort. Een teamleider van de deeltijdopleiding in Utrecht zegt dat mensen die er al langer over denken om voor de klas te gaan staan, nu makkelijker een carrièreswitch maken. Ze kunnen er vrij zeker van zijn dat ze een baan zullen vinden.

De pabo's hebben tot nu toe bijna 15 procent meer aanmeldingen binnen dan vorig jaar rond deze tijd. Voor deeltijdstudies is de stijging meer dan 50 procent. Wel waarschuwen de hogescholen dat het nog erg vroeg is om definitieve conclusies te trekken: studenten kunnen zich nog tot 1 mei aanmelden en sommigen melden zich bij meerdere opleidingen aan of beginnen uiteindelijk toch niet.

Staking

Vandaag wordt er door basisschoolleraren opnieuw gestaakt voor meer salaris en minder werkdruk. Het is een estafettestaking, die begint in het noorden. Een groot deel van de basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe blijft vandaag dicht. Over een maand volgt een staking in het midden van het land.

Vorige week sloten de bonden en minister Slob van Onderwijs een akkoord over het verlagen van de werkdruk. De scholen krijgen volgend jaar 237 miljoen euro om extra leraren aan te trekken. De leraren, verenigd in PO in Actie, zijn daar blij mee, maar vinden het nog niet genoeg. Ze willen 900 miljoen euro extra.