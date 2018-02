Drie jaar cel voor witwassen via kiprollades

De rechtbank in Zwolle heeft een 76-jarige man veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, voor het witwassen van miljoenen euro's. De verdachte, Hennie van R., stopte het geld in kiprollades. Die werden in bevroren toestand in containers naar de Antillen gesmokkeld.

Van R. liep tegen de lamp toen in juni 2015 op Aruba een lading werd onderschept. In het vlees zat 2,8 miljoen euro verstopt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat In 2014 een paar miljoen euro op dezelfde manier was vervoerd.

De 76-jarige Van R. heeft bekend en in de rechtszaal spijt betuigd. "Ik heb stommiteiten begaan. Waarom het gebeurd is, weet ik nog steeds niet", zei hij.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat het geld uit de drugshandel kwam. De rechtbank liet zich daar volgens 1Limburg niet over uit. Het OM had tegen Van R. vier jaar cel geƫist.