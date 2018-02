Duizenden mensen melden zich voor test 'Feyenoord-dna'

Ruim 5000 Feyenoord-fans hebben aangegeven mee te willen doen aan een dna-onderzoek, waarin wordt uitgezocht of het 'Feyenoord-gen' bestaat. De voetbalclub maakte vorige maand bekend te willen weten of de liefde voor Feyenoord onder supporters genetisch bepaald is.

Fans konden online een test doen waaruit zou blijken wat voor soort type supporter ze zijn. Ze konden daarna aangeven of ze mee wilden doen aan het dna-onderzoek. Supporters moesten toestemming geven voor het afnemen van wangslijm.

Uit de 5000 fans zijn nu 168 supporters geselecteerd, maakte Feyenoord vandaag bekend. Ze krijgen dna-afnamekits thuisgestuurd.

Kans op genetisch gen klein

Het wangslijm wordt door wetenschappers van genetisch onderzoeksbureau Omnigen onderzocht. Volgens het onderzoeksbureau is de kans heel klein dat er zoiets bestaat als een Feyenoord-gen 'maar we hopen natuurlijk, zoals bij elk onderzoek, iets interessants te vinden', zei Omnigen-directeur Berry Kriesels eerder tegen RTV Rijnmond. "We kijken vooral of we significante verschillen in het dna terugzien bij de groep meest enthousiaste supporters. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om bijzonder veel adrenaline of een voorliefde voor avontuur."

Volgens een woordvoerder is de privacy van de deelnemers gewaarborgd. Hun dna wordt niet onderzocht op erfelijkheidsfactoren of medische kenmerken, schrijft RTV Rijnmond. Het onderzoeksbureau zegt dat het de eerste keer is dat zo'n onderzoek wordt gedaan bij een voetbalclub. Binnen een paar maanden worden de onderzoeksresultaten verwacht.