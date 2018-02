Dijkhoff zwijgt tot debat over lot Zijlstra

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wil tot het debat van vanmiddag niets zeggen over het lot van zijn eigen minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken. Na de fractievergadering van de VVD werd Dijkhoff verschillende keren gevraagd of hij Zijlstra steunt. "Er is vanmiddag een debat en tot die tijd zeg ik niets."

Zijlstra moet de Kamer uitleg geven over zijn leugen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. De meeste oppositiepartijen hebben al aangegeven dat ze vinden dat Zijlstra niet langer geloofwaardig is als minister.

Uitbreiding van Rusland

Premier en VVD-leider Rutte zei gisteren dat Zijlstra wat hem betreft gewoon kan aanblijven. Dat hij loog over zijn aanwezigheid bij de bijeenkomst met Poetin noemde Rutte "onverstandig", maar volgens hem klopte het verhaal dat Poetin streeft naar uitbreiding van Rusland, inhoudelijk wel.

De bron van het verhaal, voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer, heeft de Volkskrant laten weten dat Zijlstra de woorden van Poetin verkeerd heeft geïnterpreteerd. De president zou vooral hebben willen benadrukken dat het Russische rijk vroeger groter was dan het huidige Rusland.