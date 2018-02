Spanje moet gemartelde ETA-leden betalen

Spanje moet twee veroordeelde leden van de Baskische afscheidingsbeweging ETA bij elkaar 50.000 euro betalen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is ervan overtuigd dat ze zijn gemarteld nadat ze in 2008 waren aangehouden op verdenking van het plegen van een aanslag, en daarvoor moet Spanje hen schadeloos stellen.

De twee werden in mei 2010 veroordeeld voor de aanslag, vier jaar eerder, op de luchthaven van Madrid waarbij twee doden vielen. Ze zitten nog vast.

De uitspraak van het Europees hof is opmerkelijk. Een Spaanse rechtbank kwam eerder tot een veroordeling van vier agenten vanwege de marteling, maar in hoger beroep werden de agenten weer vrijgesproken. Volgens het Spaanse hof was onduidelijk of de ETA-leden de verwondingen hadden opgelopen door toedoen van de agenten; mogelijk waren ze al gewond geraakt bij hun arrestatie.

Niet serieus genomen

Ook zouden de verklaringen van de ETA-leden zijn gedicteerd door de terreurorganisatie. In Spanje werden aangiften van marteling door ETA-leden niet altijd serieus genomen, zegt correspondent Rop Zoutberg. Hij wijst erop dat opgepakte leden van de terreurbeweging haast per definitie aangifte deden van mishandeling.

Het Europees Hof stelt echter vast dat de twee mannen na hun arrestatie in januari 2008 geslagen, geschopt en bedreigd zijn. Een van hen moest worden opgenomen op de intensive care. Het kostte beiden weken om te revalideren.

Spanje moet de twee bedragen betalen van 30.000 en 20.000 euro. Ze zijn destijds overigens veroordeeld tot 1040 jaar cel.