Sterke stijging tips over handel en productie harddrugs

Dankzij anonieme tips wordt een groeiend aantal drugsladingen onderschept, worden drugslabs ontmanteld en kan straathandel beter worden aangepakt. Dit zegt het platform Meld Misdaad Anoniem, ook bekend als 'M.', waar burgers telefonisch of online criminaliteit kunnen melden.

Het meldpunt ontving afgelopen jaar ruim 4000 meldingen over harddrugs, een stijging van 20 procent. Er is al jaren een stijgende trend te zien in het aantal tips over drugshandel en -productie.

Kaasboer

In Tilburg leidde een anonieme tip in november tot de vondst van 3200 liter aan grondstoffen, goed voor zo'n 1,5 miljoen xtc-pillen. De vaten met giftige en explosieve stoffen lagen opgeslagen in een woonwijk.

In de Rotterdamse haven konden enkele grote partijen drugs worden onderschept dankzij het meldpunt. Een andere tip leidde naar een kaasboer, die 65 kilo cocaïne in zijn wagen had verstopt, met een straatwaarde van 1,5 miljoen euro.

Dark web en bitcoins

Relatief nieuw zijn tips over drugshandel via het zogeheten dark web, een goed verborgen deel van internet waar veel criminele activiteit is. "Er is een verplaatsing zichtbaar van de handel in drugs van de fysieke wereld naar de digitale wereld en het dark web", zegt Nanina van Zanden, projectleider bij het darkwebteam van de politie. "Daarbij wordt gebruik gemaakt van witwaspraktijken met virtuele munteenheden."

Zo werden in december vier verdachten aangehouden uit Haaksbergen en het Duitse Bad Bentheim. Zij zouden via internet handelen in drugs, die werden betaald met bitcoins. De inkomsten werden vervolgens witgewassen met de aanschaf van dure auto's en horloges.

Hooligans

Niet alleen over drugs krijgt M. veel tips. Ook over financieel-economische delicten (zoals fraude en witwassen), voetbalgeweld en milieudelicten komen steeds meer meldingen binnen. In totaal werden afgelopen jaar 1271 verdachten aangehouden en 854 misdrijven opgelost of voorkomen dankzij het platform.

Meld Misdaad Anoniem begon in 2002 als een pilot, naar het voorbeeld van vergelijkbare meldpunten in Angelsaksische landen. Dat bleek zo'n succes, dat het ministerie van Justitie besloot er een permanent meldpunt van te maken.