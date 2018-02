'Zijlstra begreep uitspraken Poetin verkeerd'

Minister Zijlstra heeft de uitspraken van president Poetin over Groot-Rusland verkeerd geïnterpreteerd. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een toelichting van voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer, de bron van het verhaal. Poetin's woorden duidden waarschijnlijk niet op plannen om Rusland met militaire actie uit te breiden.

Zijlstra gaf vanmorgen toe dat hij heeft gelogen over de ontmoeting met Poetin. Hij was er niet bij, maar had ervan gehoord van een bron die hij wilde beschermen. Die bron blijkt nu Van der Veer.

Vooral historisch bedoeld

In een e-mail aan de Volkskrant bevestigt Van der Veer dat hij met Zijlstra heeft gesproken over het gesprek met Poetin in diens buitenhuis. De president gebruikte toen inderdaad de term Groot-Rusland , maar dat zou hij vooral "historisch" hebben bedoeld.

"Historisch gezien is Groot-Rusland groter dan het huidige Rusland. De interpretatie in agressieve zin is niet aan mij noch mijn woordgebruik", schrijft Van der Veer.

Nice to have

Op een VVD-partijcongres in 2016 zei Zijlstra dat Groot-Rusland is waar Poetin naar terug wil. "Dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En Kazachstan was nice to have."

Van der Veer herkent zich niet in dat citaat, schrijft de Volkskrant. "De term nice to have is niet een zegswijze van mij.

De coalitiepartijen veroordeelden de leugen van Zijlstra vandaag, maar bleven hem steunen omdat de inhoud van zijn verhaal volgens hen niet ter discussie stond.