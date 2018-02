Hogeschool Rotterdam houdt onveilig gebouw nog zeker jaar dicht

De Hogeschool Rotterdam houdt een gebouw dat in januari werd gesloten vanwege twijfels over de brandveiligheid nog zeker een jaar dicht. Een woordvoerder van de school zegt tegen RTV Rijnmond dat het mogelijk zelfs nog anderhalf jaar duurt voor het pand aan de Kralingse Zoom is hersteld en het veilig genoeg is om er te studeren.

De school moet nog beslissen of het pand wordt verbouwd of gesloopt. De klus moet Europees aanbesteed worden en daar gaan een paar maanden overheen. Ook het slopen of bouwen duurt enige tijd, schrijft de regionale omroep. Eigenlijk wilde de hogeschool het pand over een jaar of vijf renoveren. Dat gebeurt nu dus eerder.

Fatale brand

De hogeschool liet de gevelplaten van alle gebouwen onderzoeken naar aanleiding van de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen, vorige zomer. "Uit dit onderzoek kwam een twijfel naar voren over de brandveiligheid van de gevelplaten die zijn bevestigd aan het bouwdeel C van de locatie Kralingse Zoom", schreef de school toen in een persbericht.

Op basis van deze bevindingen heeft de hogeschool onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Daaruit bleek dat de gevelplaten van het bouwdeel niet aan de huidige normen van brandveiligheid voldoen. Er kon niet met zekerheid worden gezegd dat het pand veilig was en daarom werd het gesloten.

De andere gebouwen van de hogeschool zouden wel aan de brandveiligheidseisen voldoen. Daar worden colleges gegeven. Ook krijgen studenten voorlopig nog onderwijs in het WTC in Rotterdam.