'Schijn van belangenverstrengeling rond milieurapport Lelystad Airport'

Een deskundige die fouten in een omstreden milieurapport over Lelystad Airport moest herstellen, is getrouwd met de directeur van de commissie die dat rapport moet beoordelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stentor. De deskundige heeft zich teruggetrokken.

De fouten in de zogenoemde milieueffectrapportage (MER) kwamen in oktober vorig jaar aan het licht na vragen van actiegroep HoogOverijssel. De groep zei dat Gelderland, Flevoland en Overijssel veel meer geluidsoverlast krijgen door de nieuwe aanvliegroutes dan in het rapport stond.

Rekenfouten

Sharon Dijksma, die destijds demissionair staatssecretaris was, erkende dat er rekenfouten zitten in het onderzoek naar de milieueffecten. Ze zei in oktober dat de fouten zullen worden hersteld.

Begin januari werd MER-expert Stefan Morel ingehuurd om de gegevens te verbeteren. Maar Morel blijkt dus getrouwd te zijn met de directeur van de commissie-MER, die wordt geacht milieueffectrapportages onafhankelijk te toetsen.

Schijn vermijden

"Er kwamen vragen van bewoners over mijn onafhankelijkheid", zegt Morel tegen de Stentor. "Ik ben toen uit eigen beweging uit dit project gestapt. Om iedere schijn te vermijden dat ik het advies van de commissie-MER kan beïnvloeden."

Binnen de bewonersdelegatie, die op verzoek van minister Van Nieuwenhuizen controleert of de MER correct wordt hersteld, zouden er nog steeds twijfels zijn over de onafhankelijkheid van zowel Morel als de MER-commissie.