Poolse bankiers en onderminister vast om verkoop aandelen staatsbedrijf

De Poolse autoriteiten hebben zes mensen, onder wie twee ex-bankiers van ING en een voormalige onderminister van Financiƫn, opgepakt wegens hun betrokkenheid bij de verkoop van een staatsbelang in chemieconcern Ciech. Dat belang werd in 2014 voor zo'n 150 miljoen euro verkocht aan miljardair Jan Kulczyk.

In de maanden na de verkoop werden aandelen in het bedrijf drie keer zoveel waard, volgens de Poolse autoriteiten een aanwijzing dat het biedingsproces niet eerlijk is verlopen. De Poolse schatkist zou omgerekend tientallen miljoenen euro's mis zijn gelopen omdat de verkoopprijs veel te laag was.

Het bedrijf van Jan Kulczyk dat de aandelen kocht, KI Chemistry, zegt dat de procedure eerlijk is verlopen. Dat het aandeel zo snel in waarde toenam had te maken met hernieuwd vertrouwen van beleggers en duidt niet op gesjoemel, verklaart het bedrijf.

Politiek gemotiveerd

De grootste Poolse oppositiepartij, het Burgerplatform (PO), denkt dat de arrestaties vooral politiek gemotiveerd zijn. De opgepakte onderminister van Financiƫn hoort bij die partij en het belang werd verkocht toen de PO nog aan de macht was.

De huidige regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) is een fel tegenstander van het privatiseren van staatsbedrijven. De partij heeft het beleid van de vorige regering altijd bekritiseerd en zoekt nu naar mogelijkheden om beslissingen van dat kabinet terug te draaien, denkt het Burgerplatform.

Het beleid van de huidige Poolse regering wordt met argusogen gevolgd door Europa. Eind vorig jaar verstevigde de Poolse regering nog de greep op de rechtspraak in het land en vorige week ondertekende president Duda een wet die het mogelijk maakt mensen te vervolgen die Polen medeschuldig achten aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.