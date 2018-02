Adverteerders willen het, maar schokkende video's weren is lastig

Waar ligt de grens?

Naast de ontwikkeling van een algoritme dat schokkende, extremistische of andere ongewenste video's kan weren en het inzetten van extra personeel, is er nog een belangrijke vraag die beantwoord moet worden. Waar ligt de grens van wat wel en niet kan?

"Het is lastig om precies te zeggen wat aanstootgevend is. Dat verschilt per cultuur, per land en per persoon" zegt Moesman. "Je kunt het overduidelijke dus weren, maar er is veel materiaal wat op de grens ligt."

Dat de grens vaag is, kan Unilever zelf ook beamen. Het bedrijf is immers meerdere malen beticht van racisme en seksisme. Zo kwam de multinational in 2010 in opspraak omdat ze op zoek waren naar "welgevormde, schone vrouwen, die fit zijn, maar niet te atletisch en zonder te veel vrouwelijke vormen".

Het jaar daarna werd het bedrijf beschuldigd van racisme in een reclame voor douchegel. Ook in 2017 trok de multinational een reclame in na ophef over een reclame die door velen als racistisch werd gezien.

Strategie

Unilever zegt op de lange termijn niet te willen stoppen met adverteren op sociale media, maar vooral in gesprek te willen gaan met de grote sociale platforms. Volgens Moerman is dat slim.

"Unilever heeft heel veel baat bij sociale media, want ze kunnen er heel gericht adverteren. Het is voor hun dus fijn als het een beetje opgeruimd wordt en ze zich niet hoeven terug te trekken."

Dat beaamt hoofd marketing van Unilever Nederland Robbert de Vreede. ""We willen voorkomen dat we niet meer kunnen adverteren op sociale media en daarom willen we het gesprek met ze aangaan. Op die manier hopen we dat de platforms bepaalde aanpassingen gaan doen."