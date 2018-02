Schoondochter Trump opent poederbrief gericht aan haar man Donald jr.

De vrouw van Donald Trump jr., Vanessa, is uit voorzorg naar een ziekenhuis in New York gebracht nadat zij vanochtend een poederbrief had geopend die gericht was aan haar man. Het witte poeder is volgens de politie niet gevaarlijk.

De schoondochter van de Amerikaanse president opende de brief in een appartement in Manhattan, volgens lokale media de woning van haar moeder. Ze klaagde daarna over misselijkheid. Ook twee andere personen gingen uit voorzorg naar het ziekenhuis, onder wie de moeder van Vanessa Trump.