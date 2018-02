Trump condoleert Poetin in verband met neerstorten vliegtuig

President Trump heeft zijn Russische collega Poetin gecondoleerd met de dood van 71 landgenoten bij een ongeluk met een Russisch vliegtuig. De Antonov An-148 stortte gisteren neer op 80 kilometer ten zuidoosten van Moskou. De oorzaak wordt onderzocht.

Het telefoongesprek vond plaats voor een ontmoeting in Moskou tussen Poetin en de Palestijnse leider Abbas. In verband daarmee bespraken Trump en Poetin hoe de geschillen tussen de Israëliërs en Palestijnen moeten worden opgelost. Volgens Russische media zei Abbas dat de VS niet de enige bemiddelaar in het Palestijns-Israëlisch conflict kan zijn.

Vermoedelijk doelt hij daarmee op de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door de Amerikaanse regering. Eerder zei Abbas dat de VS zich daarmee buitenspel heeft gezet in het vredesoverleg over Israël en de Palestijnen.