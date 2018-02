Steeds meer fanaccounts voor artiesten: zonder fans ben je niets

Fanaccounts op sociale media: ze lijken de laatste tijd de pan uit te rijzen. Leuk voor de fans zelf. Maar wat vinden artiesten er eigenlijk van? En plukken zij er zelf ook vruchten van? Ja, is het antwoord, zegt Peter de Harder van VEED, een organisatie die jaarlijks awards binnen de social media-wereld uitreikt.

"Artiesten of YouTubers hebben heel veel aan fanaccounts", vertelt hij. "Want het is voornamelijk gewoon extra reclame voor een artiest. En als iemand iets nieuws uitbrengt, dan is het eigenlijk extra promotie." De Harder noemt het eigenlijk een 'uithangbord' voor de artiest.

Het NOS Jeugdjournaal ging langs bij twee 13-jarige vriendinnen, die ook een goedlopend fanaccount beheren.