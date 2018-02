Ook G&W GezondheidsWinkel haalt abrikozenpitten terug

Ook de abrikozenpitten van G&W GezondheidsWinkel worden teruggeroepen. Er zit een gevaarlijk hoge concentratie waterstofcyanide in, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Waterstofcyanide, ook wel blauwzuur genoemd, is extreem giftig en kan bij het innemen van een hoge dosis dodelijk zijn.

Ziekenhuis na eten

Eerder werden ook al de abrikozenpitten van Superfoodz, Jacob Hooy en Erica teruggehaald, nadat een man bijna was overleden aan het eten ervan. Hij kocht de pitten in de Erica-winkel op het station van Eindhoven omdat hij zin had in nootjes en zag de waarschuwing op de verpakking om er maximaal vijf te eten over het hoofd.

De man werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Een internist stelde dat hij geluk had gehad. "Hij zou eigenlijk dood moeten zijn."

Minister Bruins (Medische Zorg) laat onderzoeken of extra maatregelen moeten worden genomen.