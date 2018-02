Politie Zeeland krijgt geen vat op buitenboordmotordieven

De diefstal van buitenboordmotoren is in Zeeland het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd. Werden in 2016 nog 47 motoren ontvreemd, in 2017 waren dat er 122. Vooral de jachthavens rond het Veerse Meer zijn populair bij criminelen: dit jaar zijn er al elf gestolen.

De politie heeft lokmotoren ingezet, maar dat heeft nog geen resultaat gehad. Visser: "We kunnen er nog geen vat op krijgen." De politie probeert de daders op heterdaad te betrappen. Zo worden er nu camera's ingezet bij jachthavens.

Niet alleen buitenboordmotoren worden gestolen, ook worden boten geplunderd. "Lastig te voorkomen", zegt Dick Visser van het politieteam Oosterscheldebekken tegen Omroep Zeeland.

Meenemen

"We drukken eigenaren op het hart zoveel mogelijk waardevolle spullen van de boot af te halen. Daarnaast is het verstandig de buitenboordmotor mee te nemen, als dat kan."

Niet iedere buitenboordmotor is makkelijk te versjouwen, vanwege het gewicht bijvoorbeeld. "Dan is het goed als de mensen foto's nemen en de gegevens en kenmerken van de buitenboordmotor noteren."