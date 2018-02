Nederlandse sites via blindensoftware misbruikt voor 'delven' cryptogeld

Lexima levert de software in Nederland aan diverse partijen. Zo maakten 34 bibliotheken, 23 gemeenten, diverse zorgorganisaties en de TU Delft gebruik van de software. Het is onduidelijk of de software bij al deze partijen gisteren nog actief was.

"Het probleem speelde alleen bij Windows-pc's, aangezien het op zondag gebeurde zullen er niet zoveel mensen gebruik hebben gemaakt van hun pc om op internet te komen", redeneert een woordvoerder. Daarnaast stelt het bedrijf dat probleem binnen een uur was ontdekt en de software offline was gehaald. Door het cachegeheugen kon het nog tot 16.00 uur duren voordat het delven overal was gestopt.

Texthelp benadrukt dat er geen klantgegevens zijn bekeken of verloren gegaan bij de aanval. De software is tot en met morgenochtend 12.00 uur Londense tijd offline gehaald. Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar het incident.

Ook sites in VS en GB

Niet alleen Nederlandse sites hadden last van het probleem. De schade was in de VS en Groot-Brittannië nog veel groter, schrijft The Register. Onder meer The City University of New York, de website van Amerikaanse rechtbanken, de Britse privacywaakhond, en de Britse financiële ombudsman hadden er last van. In totaal zijn er wereldwijd zo'n 4200 sites getroffen.

Beveiligingsonderzoekers zeiden eerder al tegen de NOS dat dit soort dingen steeds vaker gebeuren. In dit geval werd er misbruik gemaakt van software, maar soms doen websites het ook bewust. Dit wordt cryptojacking genoemd en is bedoeld om makkelijk extra geld te verdienen. Torrentsite The Pirate Bay bekende eerder al dit te doen.