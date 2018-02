Podcast #DeDag: 'Er bestaat een heleboel fictie over Multatuli'

"Een wonderlijke kwestie", bespreekt Atte Jongstra de onthulling in De Dag. Jongstra schreef een boek over Multatuli. "Multatuli was een overtuigd atheïst. En dan wordt er in een islamitisch land een standbeeld voor hem opgericht. Dan zou ik zeggen: er zijn wel overtuigendere antikoloniale boeken geschreven."

Multatuli schreef de roman Max Havelaar (1860) over het gevecht van zijn alter ego tegen het corrupte regeringssysteem in Nederlands-Indië en de onderdrukking van de Javaanse boeren. Het geldt als een van de belangrijkste werken uit de Nederlandse literatuur.

In woord stond Multatuli misschien aan de kant van de Javanen maar in daad was dat niet altijd zo, weet Jongstra. "Multatuli maakte deel uit van het koloniale bestuur. Na Max Havelaar heeft hij ook geprobeerd om minister van Koloniën te worden. En hij had echt geen nee gezegd als hij was gevraagd gouverneur-generaal te worden in Nederlands-Indië."

"Er bestaat een heleboel fictie over Multatuli. Bijvoorbeeld dat hij een feminist was. Maar hij was een volstrekte egomaan. Hij deed gewoon wat hij zelf belangrijk vond." Dat uitte zich bijvoorbeeld in zijn opvattingen over huwelijkse trouw, daarin was hij volgens Jongstra "een man met een brede belangstelling".