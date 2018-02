Opsporing Verzocht vanuit Landgraaf voor zaak-Nicky Verstappen

Opsporing Verzocht komt dinsdag 20 februari vanuit het gemeentehuis in Landgraaf. Het programma vraagt daar extra aandacht voor het grootschalige dna-verwantschapsonderzoek in de zaak-Nicky Verstappen.

De 11-jarige jongen werd augustus 1998 levenloos aangetroffen in een dennenbosje op de Brunssummerheide, op ongeveer 1200 meter van het jeugdkamp waar hij verbleef. Hij was toen al 40 uur vermist.

Wangslijm

Het grote dna-verwantschapsonderzoek begint 24 februari. Het is de laatste strohalm om (familie van) de dader te vinden. Zo'n 21.500 mannen worden opgeroepen wangslijm af te staan.

De medewerking van de plaatselijke bevolking is cruciaal voor het slagen van het onderzoek. Vandaar het verzoek van de politie aan Opsporing Verzocht om, voor het eerst in de geschiedenis van het programma, de studio te verlaten, schrijft 1Limburg.

Dna voor dummies

Opsporing Verzocht blikt terug op de dagen rondom de dood van Nicky, met onder meer een interview met zijn nabestaanden. Daarnaast geeft het programma uitleg over dna. Dat alles in de hoop de opkomst voor de dna-test te verhogen.

Het is het derde dna-verwantschapsonderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd om een misdrijf op te lossen. De eerste keer was in 2012 rond de moord op Marianne Vaatstra. De tweede keer was bij de moord op Milica van Doorn afgelopen winter in Zaandam. Beide zaken zijn hierdoor opgelost.