NAM legt eerste contact met 6000 oude schadegevallen

De NAM legt binnen twee weken contact met de 6000 mensen die voor 31 maart 2017 aardbevingsschade hebben gemeld. Dat contact zal vooral de uitleg van de procedure behelzen.

Dat afhandelen moet 1 juli zijn gebeurd, meldt RTV Noord. Woordvoerder Hein Dek: "Dan moet er voor alle gedupeerden een redelijk en billijk (financieel) aanbod liggen." Het is niet gezegd dat alle slachtoffers meteen akkoord gaan en dus snel geld op hun rekening hebben.

Voor de afhandeling van die 6000 "oude" zaken is 50 miljoen euro extra uitgetrokken boven op het budget dat al beschikbaar is. Wat de oude schade is, is al wel bekend.

Voor "oude" gevallen die na de recente aardbevingen nieuwe scheuren hebben, wordt een oplossing gezocht. Dek: "We gaan kijken hoe we de nieuwe schades praktisch mee kunnen nemen in een mogelijk eindbod."

Ruimhartig

Of de NAM al met één van deze getroffenen een vergoeding is overeengekomen, kan de woordvoerder niet zeggen. "Het is allemaal vers, we moeten nog extra mensen aannemen voor de schadeafhandeling."

Minister Wiebes eist dat de NAM ruimhartig is. Hij wil dat alle schades voor 1 juli zijn afgehandeld naar tevredenheid van de mensen. Dat gaat hij ook controleren.

Wiebes heeft vorige week wel laten weten dat het wat hem niet uitmaakt hoe de NAM het doet, als het maar gebeurt.