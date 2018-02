Snelrecht voor onruststokers in vliegtuig

Agressieve passagiers aan boord van een vliegtuig moeten direct een boete of een dagvaarding krijgen om voor de rechter te verschijnen. Met deze strengere aanpak hoopt het Openbaar Ministerie grenzen te stellen aan de steeds frequentere incidenten met wangedrag door onhandelbare reizigers, meldt het AD. Het OM roept cabinepersoneel op om vaker aangifte te doen zodat het snelrecht breed kan worden toegepast.

Vorig jaar maakten 985 mensen zich schuldig aan wangedrag op Schiphol of in het vliegtuig, meldt de krant op basis van cijfers van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. In 2015 werden 723 meldingen van misdraging door vliegtuigpassagiers gedaan. Dat jaar behandelde het OM minder dan 70 zaken. Vorig jaar steeg dat aantal naar bijna 100.

In de meeste gevallen gaat het om mensen die te veel hebben gedronken.

Onveilig gevoel

Landelijk officier voor luchtvaartzaken Schlingemann wil een veel intensievere aanpak van het probleem. Cabinepersoneel is zo lang en intensief bezig met een agressieve passagier dat er te weinig tijd overblijft om de veiligheid in het vliegtuig te bewaken, zegt Schlingemann in het AD. Bovendien maakt een onhandelbare passagier andere mensen in het vliegtuig onrustig of angstig.

Vliegmaatschappij Ryanair riep Britse luchthavens vorig jaar al op om de verkoop van alcohol te beperken. Ook in Nederland wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van luchthavens. De Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel zei naar aanleiding van de oproep van Ryanair dat het grondpersoneel en de horecamedewerkers op luchthavens melding moeten maken van dronken passagiers. Dan kan de maatschappij waarmee ze vliegen maatregelen nemen.

Ook gaan er stemmen op om een Europese zwarte lijst aan te leggen van mensen die in het verleden voor overlast hebben gezorgd.