Lucebert van zijn voetstuk gevallen? Voor Remco Campert niet

Hier maakt Luceberts dochter Maya bezwaar tegen. "Ik denk dat hij het uit angst gedaan heeft", zegt ze. "Hij was een heel erg bange man. Hij is zoals bekend als kind in een kast opgesloten geweest, omdat zijn vader moest werken. Als hypersensitief persoon had hij veel angst in zich."

Zus Henny aansluitend: "Hij heeft het in zijn werk verwerkt."

Maya: "Wat ik jammer vind aan de lawine die we over ons heen hebben gekregen als familie, is dat de mensen ontzettend geneigd zijn om iemand met een hakbijl het hoofd af te hakken. Eigenlijk is het wel interessant dat mijn vader het ook in zijn poëzie verwoordde: dat we allemaal als mensen niets anders willen dan keihard oordelen."

"Zoals Hazeu schreef in zijn boek: hij ging niet naar de Biennale van Venetië. Hij verschool zich. Als persoon bleef hij achter de schermen. In zijn werk verwoordde hij wat hij niet durfde of uit wilde spreken uit angst."

Nieuwe kennis

Dergelijke emoties hebben ze niet in het Stedelijk. Beheerder Suzanna Héman zegt kalm: "Het was geen fijn bericht. Nu nemen we de kennis van die brieven mee. Je kunt niet zeggen dat zijn werk daarmee teniet wordt gedaan. We nemen nu de tijd om alles opnieuw te bekijken."

Luceberts oude vriend Remco Campert vond Hazeus bevindingen in eerste instantie 'verschrikkelijk'. Na het ontvangen van het eerste exemplaar van de biografie zegt hij: "Iedere vriend heeft een foutje. Ik heb moeite met oordelen over handelingen van mensen in de oorlog. Je moet er in geleefd hebben om de situatie te kennen."

"Lucebert was een man van grootse ideeën", vervolgt Campert. "Dat Duitse Rijk was een groots idee natuurlijk. Dat antisemitisme van hem kan ik niet serieus nemen. Een krant schreef dat hij van zijn voetstuk gevallen is. Voor mij niet in ieder geval."