Wekdienst 12/2: ANC-top over Zuma en Zijlstra liegt over ontmoeting

Wat heb je gemist?

Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin in 2006. In tegenstelling tot zijn eerdere beweringen was de VVD'er niet bij een bijeenkomst met de Russische president in diens buitenhuis. Dat geeft hij toe in een interview met de Volkskrant.

De toenmalig VVD-fractievoorzitter zei in een speech in 2016 dat hij Poetin zelf had horen praten over 'Groot-Rusland'. "Dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten," zou de minister Poetin hebben horen zeggen. "En Kazachstan was nice to have."

Zijlstra zegt dat hij het verhaal van iemand anders heeft 'geleend'. Door te vertellen dat hij bij een ontmoeting met Poetin was, wilde hij zijn bron beschermen.